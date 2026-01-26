Habertürk
Habertürk
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:35 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:35
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.S'nin idaresindeki 23 M 0338 plakalı minibüs ile A.Y'nin kullandığı 23 AY 636 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Karayol Sokak'ta çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

