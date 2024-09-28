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        Keban Orman İşletme Şefliğinde eğitim programı düzenlendi

        Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Keban Orman İşletme Şefliğinde silvikültürel esas ve ilkeler konulu eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:31
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        Keban Orman İşletme Şefliğinde eğitim programı düzenlendi
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        Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Keban Orman İşletme Şefliğinde silvikültürel esas ve ilkeler konulu eğitim programı düzenlendi.

        Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner'in katılımıyla Keban Orman İşletme Şefliğinde, ibreli türlerde genç meşçere bakım çalışmaları, toprak işleme ve fidan dikimi yapıldı.

        Çetiner, silvikültürün, yeni ormanların planlı olarak kurulması ve bunların doğal olarak kurulmuş, varlığını sürdüren ormanlarla birlikte yetiştirilmesi, bakımı, gençleştirilmesi ve varlıklarının en iyi şekilde devam ettirilmesi ile uğraşan bir bilim dalı olduğunu belirtti.

        Silvikültürün esas amacının, ormandan en az masrafla en yüksek kalite çok yönlü ürün elde etmek olduğunu kaydeden Çetiner, "Ülke ekonomisinin orman ürünleri ihtiyacını sürekli karşılayacak nitelikte, dış etkilere dayanıklı verimli ormanlar meydana getirmektir." dedi.

        Programa, Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Dr. Mehmet Rıdvan Çörtü, Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, şube ve işletme müdürleri ve işletme birim şefleri katıldı.

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