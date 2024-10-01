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        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da bir pansiyona düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:00
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        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da bir pansiyona düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bir pansiyona operasyon düzenledi.

        Operasyonda, işletme yetkilisi olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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