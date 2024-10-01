Elazığ'da 20 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Elazığ'da 20 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ'da sünnet şöleni düzenlendi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte gerçekleştirilen sünnet şöleni kapsamında 20 çocuğa sünnet kıyafeti giydirildi.

Ardından çocuklar için aileleri ile kent merkezi ve tarihi Harput Mahallesi'nde gezi programı düzenlendi, ziyaret edilen camide dualar okundu.