Elazığ Valisi Hatipoğlu, Keban'da Muhtarlar Toplantısına katıldı
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban ilçesinde Muhtarlar Toplantısına katıldı.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Keban ilçesinde Muhtarlar Toplantısına katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda, Vali Hatipoğlu başkanlığında, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurum müdürleri, ilçe ve köy muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, ilçenin ve köylerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunlar ele alındı.
Vali Hatipoğlu, muhtarların dile getirdiği konuları titizlikle değerlendirileceğini ve gereken adımların atılacağını belirtti.
Daha sonra Vali Hatipoğlu ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.
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