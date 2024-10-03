Elazığ'da jandarma ekipleri mesire alanlarında denetim yaptı

Öte yandan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca (HAYDİ) Hazar Gölü çevresinde piknik ve gezinti yapan ziyaretçilere, insan kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre temizliği bilincinin arttırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, mesire alanını kullanan vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri ve yasak olan bölgelerde ateş yakmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.