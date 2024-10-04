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        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası

        Keban Müftüsü Murtaza Meşe, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Furkan Atalık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:18 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:26
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        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası
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        Keban Müftüsü Murtaza Meşe, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Furkan Atalık'ı ziyaret etti.

        İlçe Müftüsü Meşe ve beraberindekiler Keban Kaymakamı Atalık ile makamında görüştü.

        Meşe, Kaymakam Atalık'a yürütülen çalışmalar ve hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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