Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Keban Müftüsü Murtaza Meşe, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Furkan Atalık'ı ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Meşe ve beraberindekiler Keban Kaymakamı Atalık ile makamında görüştü.

Meşe, Kaymakam Atalık'a yürütülen çalışmalar ve hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi verdi.