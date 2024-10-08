Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçedeki bir restoranda İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ve ilçede görev yapan din görevlileri ve personel ile bir araya geldi.

Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yemek programı düzenlendi.

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