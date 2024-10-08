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        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası

        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yemek programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:12
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        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası
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        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yemek programı düzenlendi.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçedeki bir restoranda İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ve ilçede görev yapan din görevlileri ve personel ile bir araya geldi.

        Atalık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

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