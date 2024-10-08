Keban'da depremde ağır hasar gören ve yıkımı yapılan okulun yerine yenisi inşa edildi Elazığ'ın Keban ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımı yapılan Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi yeniden inşa edildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:16 facebook

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