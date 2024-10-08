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        Keban'da depremde ağır hasar gören ve yıkımı yapılan okulun yerine yenisi inşa edildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımı yapılan Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi yeniden inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:16
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        Keban'da depremde ağır hasar gören ve yıkımı yapılan okulun yerine yenisi inşa edildi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımı yapılan Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi yeniden inşa edildi.

        Fırat Mahallesi'nde bulunan Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördü.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin ardından geçen yıl nisan ayında yıkımı gerçekleştirilen lisenin yerine yenisi yapıldı.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, eğitime açılan okulu ziyaret etti.

        Okul müdürü Hasan Karagöz, Kaymakam Atalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gök'e inşası tamamlanan okulla ilgili bilgi verdi.

        Öğretmenler odasında öğretmenlerle, sınıflarda da öğrencilerle görüşen Kaymakam Atalık, okulun ilçeye, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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