Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "4. Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı

        Elazığ'da bu yıl dördüncü düzenlenen "Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "4. Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da bu yıl dördüncü düzenlenen "Gıda, Tarım, Hayvancılık, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı" törenle açıldı.

        Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve yöresel ürünler sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kurdukları stantlarda ürünlerini sergiledi.

        Vali Numan Hatipoğlu, fuarın açılışında, Anadolu'nun dünyada hububatın ilk ekilmeye başladığı yer olduğunu söyledi.

        Tarım ve hayvancılığın son derece önemli bir alan olduğunu kaydeden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Tarımın olmazsa olmaz olduğunu özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sırasında öğrendik. Tarım ve hayvancılığın muhakkak model usullerle yapılması gerekiyor. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızı hızla köylü düşüncesinden çiftçiliğe geçirmek durumundayız. Bu anlamda da modern tekniklerin tarımdaki yeni usullerin ve alışkanlıkların bir an önce vatandaşlarımıza, çiftçilerimize ulaştırılması şart."

        Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da insanlık tarihine yön veren birinci etmenin tarım, onun tamamlayıcısının da hayvancılık ve gıda olduğunu belirtti.

        Son dönemlerde artan iklim değişiklikleri ve etkilerinin tarımı etkilediğini anlatan Şerifoğulları, şunları kaydetti:

        "Teknolojiyi, tarıma uyarlayarak verimi en üst düzeye taşımamız elzem bir noktadadır. Elazığ'ımız bereketli toprakları, zengin su kaynakları ve tarım kültürüyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu fuar bu potansiyeli daha da ileriye taşımak, çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve girişimcilerimizi bir araya getirmek noktasında önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu fuar sadece ürünlerin sergilendiği bir alan değil, aynı zamanda bilgi alışverişlerinin, deneyimlerin paylaşıldığı ve iş birliklerinin güçlendirildiği bir platform olacaktır."

        Fuar, 13 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Ağın'da kadın kooperatifine ödül
        Ağın'da kadın kooperatifine ödül
        Eşinin Sevgililer Günü'nde aldığı 'Paşa'yı çok sevdi; evinde 25 muhabbet ku...
        Eşinin Sevgililer Günü'nde aldığı 'Paşa'yı çok sevdi; evinde 25 muhabbet ku...
        Elazığ, Diyarbakır ve Malatya'nın sınırının kesiştiği noktadaki baraj gölü...
        Elazığ, Diyarbakır ve Malatya'nın sınırının kesiştiği noktadaki baraj gölü...
        CHP Elazığ İl Başkanlığından taciz iddiasına ilişkin açıklama
        CHP Elazığ İl Başkanlığından taciz iddiasına ilişkin açıklama
        Keban'da depremde ağır hasar gören ve yıkımı yapılan okulun yerine yenisi i...
        Keban'da depremde ağır hasar gören ve yıkımı yapılan okulun yerine yenisi i...
        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası
        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası