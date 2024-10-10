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        Elazığ'da otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:52
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        Elazığ'da otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen jandarmaya ait pikap ile otomobil çarpıştı.

        Kazada, 2'si jandarma personeli 3 kişi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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