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        Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:15
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        Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta 11 Ekim'de iki grup arasında çıkan, 1 kişinin tabancayla açılan ateşle, 2 kişinin de darp sonucu yarandığı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden birinin üst aramasında kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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