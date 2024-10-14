Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta 11 Ekim'de iki grup arasında çıkan, 1 kişinin tabancayla açılan ateşle, 2 kişinin de darp sonucu yarandığı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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