Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 8 bin 362 sentetik ecza, hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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