Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı

Belediye personeli ve dernek üyeleri daha sonra fidan dikimi yaptı.

İlçede mavi ve yeşili buluşturup, daha temiz bir Hazar Gölü oluşturmak istediklerini dile getiren Irmak, ilçeyi bölgenin turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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