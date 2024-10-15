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        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:15
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        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı.

        Sivrice Belediyesi ile Doğayı Sev Çevreyi Koru Derneği işbirliğiyle başlatılan ağaçlandırma çalışması kapsamında ilçe merkezinin Hazar Gölü kıyısında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ilçenin orman varlığını artırmak, toprağı ve su havzalarını korumak istediklerini söyledi.

        İlçede mavi ve yeşili buluşturup, daha temiz bir Hazar Gölü oluşturmak istediklerini dile getiren Irmak, ilçeyi bölgenin turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Belediye personeli ve dernek üyeleri daha sonra fidan dikimi yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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