Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9'luk depremin ardından bugün okullar tatil edildi

        Elazığ Valiliği, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9'luk depremin ardından kentte okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9'luk depremin ardından bugün okullar tatil edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ Valiliği, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9'luk depremin ardından kentte okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin Elazığ'da da hissedildiği belirtildi.

        Açıklamada, Vali Numan Hatipoğlu'nun talimatıyla, deprem sonrası kent genelinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da kaza sonrası bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Elazığ'da kaza sonrası bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı
        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı
        Keban'da deprem tatbikatı yapıldı
        Keban'da deprem tatbikatı yapıldı
        Keban'da "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında çalışanlara eğitim
        Keban'da "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında çalışanlara eğitim
        Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı