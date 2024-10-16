Elazığ'da, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9'luk depremin ardından bugün okullar tatil edildi
Elazığ Valiliği, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9'luk depremin ardından kentte okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.
Elazığ Valiliği, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9'luk depremin ardından kentte okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin Elazığ'da da hissedildiği belirtildi.
Açıklamada, Vali Numan Hatipoğlu'nun talimatıyla, deprem sonrası kent genelinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.
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