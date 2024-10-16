Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan, Malatya'daki depreme ilişkin açıklama:

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla bölgelerinde bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

Vali Hatipoğlu, AFAD İl Koordinasyon Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kale merkezli depremin Elazığ'da önemli ölçüde hissedildiğini belirtti.

"AFAD'ı, kriz koordinasyon merkezimizi aktive ettik, hızlı bir şekilde vaziyet aldık. Belediye başkanımızla birlikte hemen AFAD'a intikal ettik." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, ekiplerin alanda taramalarını gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla bölgemizde şükürler olsun bir olumsuzluk yok. Tabi panik haliyle camdan, binadan atlayan vatandaşlarımız var. Onlara Sağlık Müdürlüğümüz tarafından müdahale ediliyor. Şükürler olsun ki, bir can kaybı olmadan atlattık. Jandarmamız tüm köylerimizle iletişim halinde. Köylerimizde de bir sıkıntımız yok. Merkezde bazı binalarımızda çatlaklar oluştu. Bununla ilgili olarak taramalarımız, araştırmalarımız devam ediyor. Ayrıca hemşehrilerimize gerekmedikçe trafiğe çıkmamalarını, yolları işgal etmemelerini bilhassa rica ediyorum. Çünkü ekiplerimizin hızlı bir şekilde müdahalesine, ulaşımına imkan sağlamaları gerekiyor. Değerlendirmelerimiz olacak. Yine çok hızlı bir şekilde üniversite yurtlarımız ve diğer toplu yaşam alanlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerimizi bugün içinde yapmış olacağız."