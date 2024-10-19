Elazığ'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
S.P'nin kullandığı 34 BTB 676 plakalı otomobil, merkeze bağlı Altınkuşak köyünün Üçtepe mezrası mevkisinde 23 S 0204 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
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