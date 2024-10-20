Ağın'da Malatya'daki depremin ardından 15 köy yolunda temizlik yapıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Malatya'daki 5,9'lik depremin ardından 15 köy yolunda temizlik çalışması yapıldı.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Özel İdaresi Müdürlüğünce Malatya'nın Kale ilçesi merkezli deprem sonrası Ağın'a bağlı 15 köy ve 2 mezrada 11 bin 850 metrelik arazi yolu, köy içi ve muhtelif yollarda temizlik yapıldığı belirtildi.

Ayrıca 11 köyde içme suyu depolarında da temizlik ve bakım yapıldığı ifade edilen açıklamada, bir köyde ise 300 metre kanal açma çalışması yapıldığı kaydedildi.