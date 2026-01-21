Habertürk
Habertürk
        Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

        Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

        Elazığ'daki Cip Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:20 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:20
        Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
        Elazığ'daki Cip Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

        Kent genelinde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan Cip Çayı üzerinde kurulu Cip Barajı'nın yüzeyi kar ve buzla kaplandı.

        Baraj gölünün yüzeyinin donmasıyla bazı kuş türlerinin buz kütlesinin üzerinde konakladığı görüldü.

        Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı'ndan kuş bakışı görülebilen Cip Barajı, kendine has doğası ve barındırdığı kuş popülasyonuyla dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

