Baskil Kaymakamı Türker'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Baskil Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türker, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Milli Mücadelenin, Büyük Zafer ile noktalandığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde, "Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir." diyerek Cumhuriyeti ilan ettiğini ifade eden Türker, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değerdir. Cumhuriyet'imiz 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' ilkesiyle gücünü milletten alır. Milli Mücadele, bunun en güzel ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu aziz yurdu bize vatan yapan Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."