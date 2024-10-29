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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:01 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:01
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:ElazığAtatürk

        Hakemler: Yiğit Arslan, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

        23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci (Dk. 75 Arda Mert Yağız), Görkem Can Güner (Dk. 84 Ahmet Yağız Gençtürk), Güney Sağır, Berke Gürbüz (Dk. 84 Muhammed Hamza Çelik), Fatih Onay, İlyas Kahraman (Dk. 36 Güray Fırat), Hüseyin Akın Aydın, Sezer Kahraman, Kubilay Eren Şahin (Dk. 75 Eren Taştan), Haktan Yüce

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşcı, (Dk. 46 Prip), Ufuk Akyol (Dk. 75 Efe Seçil), Keyta (Dk. 61 Muhammed Semih Kocatürk), Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Muzaffer Utku Eriş, Adem Eren Kabak (Dk. 79 Ahmet Tırpancı), Melih Bostan, Umut Nayir (Dk. 46 Melih İbrahimoğlu)

        Goller: Dk. 25 ve 74 Melih Bostan, Dk. 61 Adem Eren Kabak, Dk. 66 Yasir Subaşı (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Sezer Kahraman, Dk. 64 Fatih Onay, Dk. 88 Haktan Yüce (23 Elazığ FK), Dk. 24 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

        ELAZIĞ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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