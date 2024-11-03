Elazığ'da yılanın balık avı kamerada

Keban Baraj Gölü'nün Pertek Feribot İskelesi yakınlarında balık avlayan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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