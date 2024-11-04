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        "Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" törenle hizmete açıldı

        "Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:14
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        "Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" törenle hizmete açıldı
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        "Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Belediye tarafından kente kazandırılan, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde faaliyete geçen lokantanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve geldikleri günden bu yana gönül birlikteliği için çalıştıklarını söyledi.

        Çalışmalarıyla şehrin kültürüne de katkı sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Şerifoğulları, vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

        Şerifoğulları, bugüne kadar bu anlamda önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, bugün de şehir lokantasını hizmete açmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

        Fuar merkezinde 300 metrekarelik alanda kurulan lokantada, günlük 1000 kişiye yemek hizmeti sunulabileceğini dile getiren Şerifoğulları, burada uygun fiyatta, hijyenik bir ortamda hazırlanan yemeklerin servis edileceğini, personelleri ile halkın hizmetinde olacaklarını belirtti.

        Konuşmanın ardından kurdele kesilerek lokantanın açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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