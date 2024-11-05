Baskil'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Türk Kızılay Baskil Temsilciliğine bağlı Genç Kızılay ekibi ve gönüllüler, Merkez İlkokulu, Büyükpınar İlkokulu ve Şehit Tahsin Gerekli Ortaokulu'nda Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.
Etkinliklerde, Türk Kızılay'ın tanıtıcı görselleri ve filmleri izlendi, yüz boyama yapıldı, yarışmalar gerçekleştirildi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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