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        Baskil'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:37
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        Baskil'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Türk Kızılay Baskil Temsilciliğine bağlı Genç Kızılay ekibi ve gönüllüler, Merkez İlkokulu, Büyükpınar İlkokulu ve Şehit Tahsin Gerekli Ortaokulu'nda Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Etkinliklerde, Türk Kızılay'ın tanıtıcı görselleri ve filmleri izlendi, yüz boyama yapıldı, yarışmalar gerçekleştirildi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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