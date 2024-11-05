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        Elazığ'da 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

        Elazığ'ın Maden ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:41
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        Elazığ'da 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Gezin Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Tekevler köyü Çörekli mezrası mevkisinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, 3 kilo 200 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi, Ş.A. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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