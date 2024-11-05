Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil'de kitap okuma etkinliği yapıldı

        Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil'de kitap okuma etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca, din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında Baskil Müftülüğünce Resulkahya köyü camisinde etkinlik düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak yürütülen proje kapsamında din görevlileriyle bir araya geldiklerini aktardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Yine açık kapı faciası!
        Yine açık kapı faciası!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Keban'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu konferans
        Keban'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu konferans
        Diyarbakır'da 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
        Elazığ'da 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
        Elazığ'da 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 92 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 92 hükümlü yakalandı
        Harun öğretmen kurumların atıl bilgisayarlarını yenileyip okullara hediye e...
        Harun öğretmen kurumların atıl bilgisayarlarını yenileyip okullara hediye e...
        Baskil'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
        Baskil'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı