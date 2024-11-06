Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 11 şüpheli yakalandı

Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kartuş ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.