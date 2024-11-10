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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:29
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

        Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra okulun konferans salonunda devam eden anma programında, öğrenciler şiirler okudu, slayt gösterimi yapıldı.

        Törene, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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