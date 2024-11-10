Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Törene, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Daha sonra okulun konferans salonunda devam eden anma programında, öğrenciler şiirler okudu, slayt gösterimi yapıldı.

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