Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.
Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra okulun konferans salonunda devam eden anma programında, öğrenciler şiirler okudu, slayt gösterimi yapıldı.
Törene, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdür Vekili Çağlar Gökalp, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
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