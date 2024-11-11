Keban'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Elazığ'ın Keban ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Keban Barajı Kaldırım Tepesi'ndeki orman sahasında gerçekleştirilen törende 500 çam fidanı dikildi.

Törende konuşan Kaymakam Furkan Atalık, baraj gölüne nazır güzel bir noktada fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti.

Dikilen bu fidanların geleceğe miras kalacağını ifade eden Atalık, "Bunlar çok anlamlı ve önemli faaliyetler çünkü günümüzde dünyanın en büyük sıkıntısı olan iklim krizi ve erozyona karşı büyük bir önem arz ediyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızı ve gençlerimizi bu konularda bilinçlendirmemiz gerekiyor." dedi.