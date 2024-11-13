Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

S.B'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2,20 gram metanfetamin, 5,29 gram kubar esrar, 43 sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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