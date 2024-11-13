Elazığ'da çocuk parkına zarar verdikleri gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklar Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana gelen kamu malına zarar verme olayına ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

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