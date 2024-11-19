Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı
Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 16 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kesici alet, çelik yelek ve 2 kelepçe ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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