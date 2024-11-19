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        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:56
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        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 195 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kesici alet, çelik yelek ve 2 kelepçe ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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