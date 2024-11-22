Doğuştan yemek borusu kapalı olan bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Elazığ'da yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bingöl'de yaşayan Tanas ailesinin bebekleri yaklaşık 3 hafta önce Fethi Sekin Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.

Doğumun ardından yapılan kontrolde bebeğin yemek borusunun kapalı olduğu tespit edildi.

Op. Dr. Ersöz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatı ekip olarak başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Ersöz, şunları kaydetti:

"Hastalığın yüzde 87 oranında görünen 'proximal atrezi', yani yemek borusunun üst yüzünün kapalı olması, alt ucunun da nefes borusuna bağlantılı olması şeklindeydi. Biz hastamızın ameliyatta alt ucunu nefes borusundan ayırdıktan sonra kör sonlanan üst ucuyla birleştirip ameliyatını tamamladık. Hastanemizde böyle çocuk cerrahisinin zor ameliyatlarını yapabilmekteyiz. Bu ameliyatları yapmak için gerçekten çok iyi bir yenidoğan ünitesinin olması gerekiyor. Ayrıca anestezinin de çok iyi olması gerekiyor, anestezi ekibine bu açıdan teşekkür ediyorum. Çünkü bu hastayı uyutmak zor, ameliyat esnasında takip etmek zor bir durum. Onlar da gerçekten bu işte çok büyük emek harcadılar. Ayrıca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire arkadaşlarımın da bu konuda çok büyük emekleri var. Burada yatan bebeklere inanılmaz bir hassasiyet ve inanılmaz bir özveriyle bakıyorlar."