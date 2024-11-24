İSMAİL ŞEN - Elazığ'da sonbahar güzelliğinin yaşandığı kayısı bahçelerinde üreticiler yeni sezona hazırlanıyor.

Kayısı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Baskil ilçesinde son bir yılda dikilen yeni fidanlarla kentteki kayısı ağacı sayısı 200 bin civarında artışla 1 milyon 300 bin seviyesine ulaştı.

Üreticiler, yorucu bir hasat sezonunun ardından sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanan kayısı bahçelerinde çapalama, budama, gübreleme çalışmaları yapıyor.

Gün içerisinde bahçelerindeki bakım işlerini yapan üreticiler, kayısı ağaçlarının altına kurdukları masalarda güzel manzara ve çay eşliğinde sohbet ediyor.

Üreticilerin, hasat sezonu sonrası sonbaharla birlikte kayısı bahçelerinde ağaçların güz bakımına yönelik çalışmaları yaptığını ifade eden Taşkesen, şöyle konuştu:

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, AA muhabirine, kentte üretim alanlarındaki artışla beraber bu yıl 109 bin hektar alanda sofralık ve kurutmalık kayısı üretimi yapıldığını belirtti.

- "Sonbaharda yapılan çalışmalar ağaçların verimi açısından çok önemli"

"İlimizde 1 milyon 300 bin civarında kayısı ağacıyla üreticilerimiz sonbaharda ağaçların dip çapalaması, gübreleme, budama gibi bakımlarını yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Sonbaharda yapılan çalışmalar ağaçların verimi açısından çok önemli. Yaprak delen (çil) dediğimiz hastalığa karşı üreticilerimize bakır kaynaklı ilaçları kullanmalarını öneriyoruz."

Sonbaharla birlikte ağaçların budanması, gübreleme, çapalama gibi işleri kısmen bitirdiklerini anlatan Şimşek, ağaçların daha iyi meyve tutması için bakımların yapıldığını söyledi.

Karakaya Baraj Gölü'ne kıyısı bulunan Bilaluşağı köyünün muhtarı İlhan Şimşek, kayısı yetiştiriciliğinin çok fazla emek istediğini ve zahmetli olduğunu kaydetti.

- Ağaçların daha iyi meyve tutması için bakım yapılıyor

Yorucu ve sıcak geçen hasat sezonunu geride bıraktıklarını ifade eden Şimşek, "Yorucu geçen hasat sezonunun ardından doğanın sarardığı sonbaharda ağaçlarımızın bakım işlerini huzurlu ve mutlu şekilde yapıyoruz. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var, inşallah önümüzdeki sezon daha bereketli olur." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Eren Aracı ise bu yıl sıkıntısız bir hasat dönemi geçirdiklerini belirtti.