Fırat Üniversitesine AR-GE merkezi kazandırılacak

Fırat Üniversitesine (FÜ) AR-GE merkezi kazandırılması için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Fırat Üniversitesi bünyesinde 2023 yılında yapımına başlanan, yazılım, bilişim, robotik kodlama ve dijital dönüşüm gibi pek çok alanda çalışmaların yapılacağı merkezin inşaatının teknik nedenlerden dolayı tamamlanamadığı belirtildi.

Rektörlükte merkezin tamamlanması için düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Başkanı ve hayırsever iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık arasında protokol imzalandığı ifade edilen açıklamada, bünyesinde 8 laboratuvarın da bulunacağı, akademisyen ve öğrencilerin kullanımına açık olacak yazılım, bilişim, yapay zeka, savunma sanayi ve dijital dönüşüm gibi alanlarda projelerin hayata geçirileceği merkezin, üniversitenin ilk AR-GE merkezi olarak kayıtlara geçeceği kaydedildi.

Elazığlı iş insanlarının bu tür projelere destek vermesini beklediklerini ifade eden Göktaş, hayırsever Açık'ın bu davranışının kente örnek olacağını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Göktaş, merkezin yazılım, bilişim ve yapay zeka alanlarında genç mühendislerin yetişmesine, aynı zamanda akademisyenlerin savunma sanayi ve robotik gibi alanlarda ülkeye katkı sunacak çalışmalar yapmasına olanak sağlayacağını dile getirdi.

Öğrenciler, akademik personel ve üniversite yönetimi adına Açık'a teşekkür eden Göktaş, "4,5 yıllık görevim süresince Yasemin hocamız, öğrencilerimiz ve akademik çalışmalarımız için her zaman üniversitemize destek oldu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yasemin Açık ise bütün akademik yaşamını Fırat Üniversitesinde sürdürdüğünü, bu anlamda kendisine çok büyük katkı sağlayan üniversiteye vefa borcunu ödemek için kendisine bir fırsat sunulduğunu aktardı.