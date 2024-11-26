Keban'da Öğretmenler Günü etkinlikle kutlandı

Keban Öğretmenevi Konferans Salonunda, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ertelenen ve bugün yapılan kutlama programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.