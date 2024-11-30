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        Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Suda Doğum Ünitesi" hizmete açıldı

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Suda Doğum Ünitesi" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:52
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        Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Suda Doğum Ünitesi" hizmete açıldı
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        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Suda Doğum Ünitesi" hizmete açıldı.

        Elazığ'ın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden gelen hastalara sağlık hizmeti sunan Fethi Sekin Şehir Hastanesine yeni tedavi yöntemlerinin kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda anne ve bebek sağlığı açısından normal doğum oranlarının arttırılmasına yönelik hastane bünyesinde kurulan Suda Doğum Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Programda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, ünitenin kente kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anne ve bebek sağlığı açısından normal doğumun önemli olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın hedeflediği unsurlardan birisi anne ve bebek sağlığıdır. Bu kapsamda gerek sezaryenin azaltılması, doğal doğum yöntemlerinin gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması en önemli hedeflerden biri. Bu doğrultuda Fethi Sekin Şehir Hastanemiz bölgemizde bir ilki gerçekleştiriyor." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu da hastanenin Suda Doğum Ünitesi ile çok özellikli ve konforlu bir hizmeti anne adaylarının hizmetine sunduğunu dile getirdi.

        Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya ise hastanelerinde insan yaşamına değer katmaya yönelik çalışmalara ve özellikli sağlık hizmetlerine bir yenisini eklediklerini aktardı.

        Kaya, "Anne adaylarının sağlığı ve doğum sürecindeki konforu en temel önceliklerimizden biridir. Bu yöntem ile anne adaylarına doğum sürecinde daha az stresli, daha rahat ve doğal bir yöntem sunmayı amaçlıyoruz. Suyun yatıştırıcı etkisinden yararlanıyoruz. Anne ve bebeğin güvenliği ön planda tutuluyor. Ünitemiz standartlara uygun şekilde donatılmış, uzman sağlık ekiplerimizle de desteklenmiştir. Anne adaylarının hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarına yönelik bir ortam ayarladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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