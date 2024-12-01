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        Elazığ'da ağaçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:55
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        Elazığ'da ağaçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Elazığ-Keban kara yolunun Kuzey Çevre Yolu kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YYZ 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

        Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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