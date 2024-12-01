Elazığ'da ağaçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Keban kara yolunun Kuzey Çevre Yolu kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YYZ 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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