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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesinde meydana gelen bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:23 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:23
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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesinde meydana gelen bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 227 asayiş olayında yakalanan 248 şüpheliden 19'u tutuklandı, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 61 bin 465 kişi ve 31 bin 626 araç kontrol edildi, aranan 385 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 28'i tutuklandı.

        Kontrol edilen araçlardan 2 bin 490'ına cezai işlem uygulandı, 172 araç trafikten men edildi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda 4 tabanca, 1 tüfek, 3 kesici alet, dedektör, 23 kazı malzemesi, 40 litre kaçak içki ve 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 1 kilo 222 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 19 gram kokain, 209 gram skunk, 3 sentetik ecza ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 30 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 5 kişi ile 2 motosiklet bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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