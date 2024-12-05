Keban'da 41 kişi kan bağışında bulundu

Kızılay Elazığ Kan bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya çerçevesinde 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında mobil kan bağışı otobüsünde doktor kontrolünde yapılan testler sonucunda durumu ve sağlığı müsait olan vatandaşlardan kan alındı.

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