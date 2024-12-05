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        Keban'da 41 kişi kan bağışında bulundu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kızılay'ın başlattığı kan bağışı hayat kurtarır kampanyası kapsamında 41 kişi kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:16
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        Keban'da 41 kişi kan bağışında bulundu
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Kızılay'ın başlattığı kan bağışı hayat kurtarır kampanyası kapsamında 41 kişi kan bağışında bulundu.

        Kızılay Elazığ Kan bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya çerçevesinde 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında mobil kan bağışı otobüsünde doktor kontrolünde yapılan testler sonucunda durumu ve sağlığı müsait olan vatandaşlardan kan alındı.

        Kampanyaya 41 kişi kan bağışında bulunarak destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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