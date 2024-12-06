Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil Devlet Hastanesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

        Elazığ'da Baskil Devlet Hastanesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil Devlet Hastanesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da Baskil Devlet Hastanesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

        Engelli bireylerin erişimi için engelli otoparkı, yürüyüş parkeleri, asansörü, lavaboları, hasta odası, braille alfabesi gibi hizmetlerin sunulduğu Baskil Devlet Hastanesi için Başhekim Ahmet Sertkaya'ya Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün tarafından "Erişilebilirlik Belgesi" takdim edildi.

        Kaymakam Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Erişilebilirlik Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, engelli bireylerin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları için çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Bugün Baskil Devlet Hastanesine Vali Numan Hatipoğlu'nun imzasıyla verilen bu belge ile de bu durumun tescillenmiş olduğunu ifade eden Türker, "Her yıl buna benzer hizmetleri yerine getirerek engellilerin hayata daha sıkı tutunmalarına vesile olmayı temenni ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"

        Benzer Haberler

        Memur Sen Elazığ Şube Başkanı Bahşi'den Baskil'de okul idarecilerine ve öğr...
        Memur Sen Elazığ Şube Başkanı Bahşi'den Baskil'de okul idarecilerine ve öğr...
        Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Keban'da 41 kişi kan bağışında bulundu
        Keban'da 41 kişi kan bağışında bulundu
        Elazığ'da, dönerci dükkanında baca yangını
        Elazığ'da, dönerci dükkanında baca yangını
        Elazığ'da bir okulda Filistin yararına kermes düzenledi
        Elazığ'da bir okulda Filistin yararına kermes düzenledi
        Öğretmenler anaokulu öğrencilerine sosyal ve kültürel değerleri uygulamalı...
        Öğretmenler anaokulu öğrencilerine sosyal ve kültürel değerleri uygulamalı...