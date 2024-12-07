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        Elazığ'da kayak merkezine erken yağan kar yeni sezon için umutlandırdı

        İSMAİL ŞEN/FEVZİ DAĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde son haftalarda etkili olan kar, yeni sezon için kayakseverleri umutlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:08
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        Elazığ'da kayak merkezine erken yağan kar yeni sezon için umutlandırdı
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        İSMAİL ŞEN/FEVZİ DAĞ - Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde son haftalarda etkili olan kar, yeni sezon için kayakseverleri umutlandırdı.

        Geçen sezon yeterli miktarda kar alamaması nedeniyle sezonu açamayan kayak merkezinde kasım sonu itibarıyla etkili olan yağışla, kar kalınlığı ortalama 30 santimetreye ulaştı.

        "Doğu'nun saklı denizi" olarak adlandırılan Hazar Gölü manzarasıyla da ilgi gören kayak merkezinde yeni sezon için yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanma noktasına gelirken, sezonun açılabilmesi için 15-20 santimetre daha kar bekleniyor.

        Hazarbaba Dağı'nın eteklerinde 2 bin 300 rakımda yer alan kayak merkezi, 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanı ile ziyaretçilerine kızak, kayak, snowboard, kar motoru, göl manzaralı restoran ve kafeterya imkanlarıyla hizmet veriyor.

        - "Yeterli kar yağışıyla beraber sezonu açacağız"

        Hazarbaba Kayak Merkezi yetkilisi İsmet Berkay Altundaş, AA muhabirine, ziyaretçilere en iyi hizmeti sunmak adına sezon hazırlıklarını titizlikle yürüttüklerini, mevcut imkanları daha da geliştirdiklerini söyledi.

        Geçen haftalarda yağışla kar kalınlığının 25-30 santimetreye ulaştığını ifade eden Altundaş, "Özellikle zirve kısmında daha fazla kar kalınlığına ulaştık. Kayak sezonunu tam anlamıyla açabilmemiz adına 40 ila 50 santimetre arasında kar kalınlığına ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı bekliyoruz." dedi.

        Sezon öncesinde gerekli bakım çalışmalarını yaptıklarını, tesiste eksikliğin bulunmadığını kaydeden Altundaş, "Tek eksiğimiz kar. Umarım ilerleyen günlerde yeterli kar yağışıyla beraber sezonu açacağız." ifadesini kullandı.

        Altundaş, bu yıl erken yağan karla son 10 senenin en uzun kayak sezonunu geçirmeyi umduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Yeni sezonda ziyaretçilerimiz için üç noktada hizmet veriyoruz. Bir noktamızda kayak ekipmanları kiralama ve sıcak içecek satışımız mevcut. Bir üst istasyonumuzda, sucuk ekmek, köfte ekmek, sıcak içecekler, meşrubatlar gibi yiyecek ve içecek hizmetimiz var. En üst istasyonumuzda, bu yıl yenilediğimiz, 250 metrekareye yakın büyütme yaptığımız hem günübirlik tesis hem de 12 ay hizmet verecek alakart restoranımızı faaliyete alıyoruz. İnşallah yılbaşından önce açılışını yapacağız. Ziyaretçilerimize cam konseptli, göl manzarasını kesintisiz izleyebilecekleri bir yer sunuyoruz."

        - "En büyük özelliği iki göl manzarası olması"

        Altundaş, merkezde profesyonel, acemi, macera ve baby-lift olmak üzere 4 pist ve teleski bulunduğunu bildirdi.

        Merkezde ziyaretçilerin eşsiz manzara eşliğinde kayak yapmanın keyfini çıkardığını anlatan Altundaş, şunları kaydetti:

        "Hazarbaba Kayak Merkezi'ni diğerlerinden ayıran en büyük özelliği, iki göl manzarası olması. İlk aşamada Hazar Gölü, onun arkasında Keban Baraj Gölü manzarasını seyredebiliyorsunuz. Hava sisli olmadığı takdirde, kayakseverler kayarken iki gölü de görebilme şansına sahip. Ayrıca buradaki kristal kar özelliği, kayak tutkunlarının yine vazgeçilmezi. Geniş bir pist alanımız var. Tüm ziyaretçilerimizi kar keyfi için bekliyoruz."

        Altundaş, karla kaplı merkezde ziyaretçiler için kızak hizmeti de vermeye başladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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