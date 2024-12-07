Elazığ'da kayak merkezine erken yağan kar yeni sezon için umutlandırdı

İSMAİL ŞEN/FEVZİ DAĞ - Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde son haftalarda etkili olan kar, yeni sezon için kayakseverleri umutlandırdı.

Geçen sezon yeterli miktarda kar alamaması nedeniyle sezonu açamayan kayak merkezinde kasım sonu itibarıyla etkili olan yağışla, kar kalınlığı ortalama 30 santimetreye ulaştı.

"Doğu'nun saklı denizi" olarak adlandırılan Hazar Gölü manzarasıyla da ilgi gören kayak merkezinde yeni sezon için yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanma noktasına gelirken, sezonun açılabilmesi için 15-20 santimetre daha kar bekleniyor.

Hazarbaba Dağı'nın eteklerinde 2 bin 300 rakımda yer alan kayak merkezi, 1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanı ile ziyaretçilerine kızak, kayak, snowboard, kar motoru, göl manzaralı restoran ve kafeterya imkanlarıyla hizmet veriyor.