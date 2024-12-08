Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın Belediyesi köy yollarına kapalı durak yerleştirdi

        Ağın ilçesinde köy yollarındaki farklı noktalara kapalı duraklar kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın Belediyesi köy yollarına kapalı durak yerleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağın ilçesinde köy yollarındaki farklı noktalara kapalı duraklar kuruldu.

        Ağın Belediyesi, ulaşım hizmetlerini daha etkili ve konforlu hale getirmek amacıyla toplu taşıma güzergahlarının bulunduğu yolların bazı noktalarına kapalı yolcu bekleme durakları kurdu.

        Belediye Başkanı Şeref Çakar, belediye sınırları içerisinde olup olmadığına bakmaksızın güçleri nispetinde sıkıntılara çare olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Çakar, "Belediyemiz olarak kapalı durak monte edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Hayırlı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
        Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

        Benzer Haberler

        'Sahte bungalov' ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
        'Sahte bungalov' ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da bir kişi ölü bulundu
        Elazığ'da bir kişi ölü bulundu
        Elazığ'da kayak merkezine erken yağan kar yeni sezon için umutlandırdı
        Elazığ'da kayak merkezine erken yağan kar yeni sezon için umutlandırdı
        Baskil Devlet Hastanesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi
        Baskil Devlet Hastanesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi
        Memur Sen Elazığ Şube Başkanı Bahşi'den Baskil'de okul idarecilerine ve öğr...
        Memur Sen Elazığ Şube Başkanı Bahşi'den Baskil'de okul idarecilerine ve öğr...
        Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Elazığ'da kuyuya düşen inek kurtarıldı