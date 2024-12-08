Ağın Belediyesi köy yollarına kapalı durak yerleştirdi

Çakar, "Belediyemiz olarak kapalı durak monte edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Hayırlı olsun." dedi.

Ağın Belediyesi, ulaşım hizmetlerini daha etkili ve konforlu hale getirmek amacıyla toplu taşıma güzergahlarının bulunduğu yolların bazı noktalarına kapalı yolcu bekleme durakları kurdu.

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