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        Elazığlı sporcu Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda ikinci oldu

        Elazığlı sporcu Filiz Bilici, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda büyükler kategorisinde ikincilik madalyası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:22 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:22
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        Elazığlı sporcu Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda ikinci oldu
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        Elazığlı sporcu Filiz Bilici, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda büyükler kategorisinde ikincilik madalyası aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyona, 26 ülkeden 450 sporcunun katıldığı belirtildi.

        Bilici'nin Antalya Spor Salonu'nda dün gerçekleşen kupa finalinde, 75 kilogram büyük kadınlar kategorisinde ikinci olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Elazığ son zamanlarda birçok branşta olduğu gibi muaythai branşında da derece almayı başardı. Sporcumuz Filiz Bilici Antalya'da düzenlenen uluslararası kupada üstün gayretiyle ikincilik elde etti. Başarı elde eden sporcumuz Filiz Bilici ve antrenörümüz Selahattin Omaç'ı tebrik ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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