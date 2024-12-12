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        Sivrice Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde temizlik çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:29
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        Sivrice Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde temizlik çalışması yürütülüyor.

        Sivrice Belediyesi ekiplerince ilçede, 24 Ocak'ta 2020 meydana gelen depremden sonra ortaya çıkan inşaat molozları temizleniyor.

        Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla ilçede temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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