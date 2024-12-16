Elazığ'da aç kalan yaban domuzları köye indi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen yaban domuzları evlerin çevresinde yiyecek ararken güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kar ve soğuk hava nedeniyle kırsalda aç kalan yaban domuzları, Hacıhüseyinler köyüne inerek, evlerin çevresinde yiyecek aradı.

O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köy muhtarı Hasan Yıldırımdiç, AA muhabirine, son yıllarda bölgede çok sayıda yaban domuzu görülmeye başlandığını söyledi.

Yazın bahçelerde ve ekili alanlarda gördükleri domuzların son günlerde köye de geldiğini ifade eden Yıldırımdiç, "Köyümüz domuzların adeta meskeni haline geldi. Bağ ve bahçelerimize, ekili alanlarımıza zarar verdiler. Ekili alanların çevresine tel örgü çekmek zorunda kaldık. Havaların soğumasıyla köyün içine kadar gelmeye başladılar. Aileler tedirgin. Sürek avı başlatılması için destek bekliyoruz." dedi.