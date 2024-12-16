Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da aç kalan yaban domuzları köye indi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen yaban domuzları evlerin çevresinde yiyecek ararken güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da aç kalan yaban domuzları köye indi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen yaban domuzları evlerin çevresinde yiyecek ararken güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kar ve soğuk hava nedeniyle kırsalda aç kalan yaban domuzları, Hacıhüseyinler köyüne inerek, evlerin çevresinde yiyecek aradı.

        O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Köy muhtarı Hasan Yıldırımdiç, AA muhabirine, son yıllarda bölgede çok sayıda yaban domuzu görülmeye başlandığını söyledi.

        Yazın bahçelerde ve ekili alanlarda gördükleri domuzların son günlerde köye de geldiğini ifade eden Yıldırımdiç, "Köyümüz domuzların adeta meskeni haline geldi. Bağ ve bahçelerimize, ekili alanlarımıza zarar verdiler. Ekili alanların çevresine tel örgü çekmek zorunda kaldık. Havaların soğumasıyla köyün içine kadar gelmeye başladılar. Aileler tedirgin. Sürek avı başlatılması için destek bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de okula saldırı
        ABD'de okula saldırı
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri

        Benzer Haberler

        İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Elazığ'da kar yağışı
        Elazığ'da kar yağışı
        Sivrice Muhtarlar Derneği 2. Olağan Kongresi yapıldı
        Sivrice Muhtarlar Derneği 2. Olağan Kongresi yapıldı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Suça sürüklenen akranları için hazırlanan odayı resimleriyle renklendirdile...
        Suça sürüklenen akranları için hazırlanan odayı resimleriyle renklendirdile...