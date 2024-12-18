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        Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:12
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        Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneyçayırı köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler M.E, M.E, E.A. ve M.K. arama cihazıyla keşif yaparken yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Bu kişilerce kazıda kullanılacağı değerlendirilen malzemeye de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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