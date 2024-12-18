Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı yakalandı.
Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneyçayırı köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler M.E, M.E, E.A. ve M.K. arama cihazıyla keşif yaparken yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bu kişilerce kazıda kullanılacağı değerlendirilen malzemeye de el konuldu.
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