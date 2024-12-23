Keban Kaymakamı Atalık'tan kurumlara ziyaret

Kaymakam Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına, Toplum Sağlığı Merkezine, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

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