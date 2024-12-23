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        Keban Kaymakamı Atalık'tan kurumlara ziyaret

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçedeki kurumları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:51 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:51
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        Keban Kaymakamı Atalık'tan kurumlara ziyaret
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçedeki kurumları ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına, Toplum Sağlığı Merkezine, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Atalık ziyaretlerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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