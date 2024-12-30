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        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:34
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        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 23-29 Aralık'ta meydana gelen 231 asayiş olayında yakalanan 211 şüpheliden 10'u tutuklandı, 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 73 bin 462 kişi ve 29 bin 532 araç kontrol edildi, aranan 295 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 28'i tutuklandı.

        Kontrol edilen araçlardan 2 bin 759'una cezai işlem uygulandı, 131 araç trafikten men edildi.

        Yapılan çalışmalarda, 12 tabanca, 3 tüfek, 3 kesici alet, 34 fişek, dedektör ve 1260 telefon aksesuarı ele geçirildi.

        Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 10 kilo 315 gram esrar, 39 gram metamfetamin, 699 gram bonzai, 59 sentetik ecza, 2 uyuşturucu nitelikte hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 12 trafik kazasında ise 13 kişi yaralandı.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 14 kişi ile çalıntı römork ve cep telefonu bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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