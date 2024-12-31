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        Keban'da öğrencilere "akran zorbalığı" semineri verildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "akran zorbalığı" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:29
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        Keban'da öğrencilere "akran zorbalığı" semineri verildi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "akran zorbalığı" semineri gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi Konferans Salonunda, lisenin rehber öğretmeni Ayşenur Yıldırım ve elektrik elektronik teknolojisi alan şefi Solunay Duran tarafından "2204-A TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi" kapsamında "akran zorbalığı" konulu seminer verildi.

        Seminere, Okul Müdürü Hasan Karagöz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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