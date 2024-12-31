Keban'da öğrencilere "akran zorbalığı" semineri verildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi Konferans Salonunda, lisenin rehber öğretmeni Ayşenur Yıldırım ve elektrik elektronik teknolojisi alan şefi Solunay Duran tarafından "2204-A TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi" kapsamında "akran zorbalığı" konulu seminer verildi.

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